Депутат Рады Юрченко не явился в суд для избрания меры пресечения, заседание откладывается

Александр Юрченко не явился в суд. Фото: facebook.com/yurchenko211

Александр Юрченко не явился в суд. Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, которому сегодня должны были избрать меру пресечения , не явился в Высший антикоррупционный суд на заседание по избранию меры пресечения, заседание откладывается.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

Заседание было назначено на 13:00.

По словам собеседника агентства, Юрченко не явился в суд, поскольку якобы контактировал с больным коронавирусом.

Как сообщали Українські новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила депутату Верховной Рады Александру Юрченко о подозрении в получении взятки.

Также вчера, 17 сентября, Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Кроме того, сообщалось, что Офис генпрокурора намерен просить Высший антикоррупционный суд избрать для депутата Верховной Рады Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко якобы украл в киевском магазине 4 бутылки пива.

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