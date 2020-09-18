Депутат Рады Юрченко не явился в суд для избрания меры пресечения, заседание откладывается

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, которому сегодня должны были избрать меру пресечения, не явился в Высший антикоррупционный суд на заседание по избранию меры пресечения, заседание откладывается. Об этом Українським Новинам сообщили в суде. Заседание было назначено на 13:00. По словам собеседника агентства, Юрченко не явился в суд, поскольку якобы контактировал с больным коронавирусом. Как сообщали Українські новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила депутату Верховной Рады Александру Юрченко о подозрении в получении взятки. Также вчера, 17 сентября, Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Кроме того, сообщалось, что Офис генпрокурора намерен просить Высший антикоррупционный суд избрать для депутата Верховной Рады Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 5-10 млн гривен. Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко якобы украл в киевском магазине 4 бутылки пива.