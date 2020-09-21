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21 вересня 2020, понеділок, 16:15 7
Судова влада 2020-09-21T17:30:02+03:00
Українські Новини
Антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід депутату Юрченку

Антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід депутату Юрченку

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, Корупція, Слуга народу, Олександр Юрченко
Олександр Юрченко Фото: Facebook/yurchenko211
Олександр Юрченко Фото: Facebook/yurchenko211

Депутату Верховної Ради Олександру Юрченко (позафракційний), який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, Вищий антикорупційний суд почав обрання запобіжного заходу.

Засідання почалося близько 16:00, передают Українськi Новини.

На засідання прибули прокурор, адвокати Юрченко і сам підозрюваний.

Всі присутні в захисних масках.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка (фракція "Слуга народу").

Помічник був заарештований, проте за нього внесли заставу в півтора мільйона гривень

17 вересня САП повідомила про підозру Юрченку. Дії Юрченка кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 4 ст. 27 (види співучасників) ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Суд переніс обрання запобіжного заходу депутату Ради Юрченку на 21 вересня через неявку останнього на засідання 18 вересня.

Офіс генпрокурора має намір просити суд  заарештувати депутата Ради Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень .

17 вересня Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

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