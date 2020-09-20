Второй день празднования Рош ха-Шана завершился спокойно, — Нацполиция

Сегодня, 20 сентября, прошел второй день празднования Рош ха-Шана — Нового года всех, кто исповедует иудаизм, в частности евреев. В то время, как в субботу правоохранители составили 7 протоколов за время патрулирования мест паломничества хасидов, в воскресенье все прошло спокойно, без нарушений. Об этом говорится в ообщении Нацполиции Черкасской области. "Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений", — говорится в нем. Как сообщали Українські Новини, в этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, однако группа хасидов несколько дней пыталась попасть в Украину с территории Беларуси. В пятницу, 18 сентября, хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора. Ранее сообщалось о том, что в Умани полицейские задержали двух незаконно въехавших в Украину хасидов.