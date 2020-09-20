Второй день празднования Рош ха-Шана завершился спокойно, — Нацполиция

"Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений", — говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, в этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, однако группа хасидов несколько дней пыталась попасть в Украину с территории Беларуси.

В пятницу, 18 сентября, хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора.

Ранее сообщалось о том, что в Умани полицейские задержали двух незаконно въехавших в Украину хасидов.

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