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20 сентября 2020, воскресенье, 21:00 300
Силовые структуры 2020-09-20T21:30:01+03:00
Українські Новини
Второй день празднования Рош ха-Шана завершился спокойно, — Нацполиция

Второй день празднования Рош ха-Шана завершился спокойно, — Нацполиция

Елена Новикова
Хасиды, Нарушения, Нацполиция, Хасиды в Украине, иудейский Новый год, Рош Ха-Шан
Второй день празднования Рош ха-Шана. Фото: Нацполиция
Второй день празднования Рош ха-Шана. Фото: Нацполиция

Сегодня, 20 сентября, прошел второй день празднования Рош ха-Шана — Нового года всех, кто исповедует иудаизм, в частности евреев. В то время, как в субботу правоохранители составили 7 протоколов за время патрулирования мест паломничества хасидов, в воскресенье все прошло спокойно, без нарушений. Об этом говорится в ообщении Нацполиции Черкасской области.

"Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений", — говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, в этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, однако группа хасидов несколько дней пыталась попасть в Украину с территории Беларуси.

В пятницу, 18 сентября, хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора.

Ранее сообщалось о том, что в Умани полицейские задержали двух незаконно въехавших в Украину хасидов.

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