Полиция составила 7 протоколов за время патрулирования мест паломничества хасидов

Правоохранители Черкасской области составили 7 административных протоколов в районе мест празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. К несению службы привлечены около 600 украинских полицейских, также 6 полицейских из Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"За время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили 7 административных протоколов. Среди них - статьи 203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (Нарушение правил карантина людей) и 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в нем.

Сводный отряд полицейских будет нести службу в Умани до завершения празднования Рош ха-Шана.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 18 сентября, хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора.

Ранее сообщалось о том, что празднование Рош ха-Шана будет длиться 20 сентября, в Умани находится около 2 тысяч хасидов.

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