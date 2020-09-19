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19 сентября 2020, суббота, 17:04 10
Силовые структуры 2020-09-19T17:11:28+03:00
Українські Новини
В Умани полицейские задержали двух незаконно въехавших в Украину хасидов

В Умани полицейские задержали двух незаконно въехавших в Украину хасидов

Елена Новикова
Умань, Хасиды, Черкасская область, Хасиды в Украине, Объединенная еврейская община
Полиция в Умани. Фото: ОЕОУ
Полиция в Умани. Фото: ОЕОУ

В Умани правоохранители задержали двух паломников-брацлавских хасидов, которые незаконно пересекли границу Украины, в то время, как 18 сентября были задержаны 7 хасидов в Закарпатской области и 1 во Львовской при попытке незаконного пересечения. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

Так, сообщается, что двух задержанных хасидов полицейские передали представителям Госпогранслужбы. Им грозит запрет на въезд в Украину на срок от 3 до 10 лет.

Отмечается, что в Умани работают КПП и находится много полицейских, которые проверяют документы у паломников, выясняя, имеют ли они законные основания находиться на территории Украины.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 18 сентября, хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора.

Кроме того, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

В этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

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