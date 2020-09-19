Сегодня иудеи отмечают Новый год - Рош ха-Шана. Традиции праздника

Начиная с вечера 18 сентября отмечается Рош ха-Шана ("голова года") - Новый год всех, кто исповедует иудаизм, в частности евреев.

Празднуют иудейский Новый год Рош ха-Шана два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь).

С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.

По легенде ежегодно в этот день Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми в наступающем году.

В Украину в связи с этим ожидают приезд нескольких десятков тысяч хасидов-паломников, которые съедутся из разных стран в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители принялись искать паломников, которые незаконно приехали в Умань. Нескольких иностранцев уже удалось задержать.

Также этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

Тем временем посол Израиля в Украине Джоель Лион заверяет, что согласен с решением украинских властей о закрытии государственной границы для иностранцев, в том числе для паломников-хасидов в канунРош ха-Шана

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