Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань

После того, как ГосЧС ограничила количество участников на массовых мероприятиях на праздновании Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) в Умани Черкасской области с 15 до 21 сентября, Президент Владимир Зеленский утверждает, что хасиды смогут посетить Умань после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post, передают Українськi Новини.

"Я хотел бы восстановить нормальные полеты и путешествия между нашими двумя странами (Украиной и Израилем), как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем возможности их приветствовать", - утверждает президент.

Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) в Умани Черкасской области.

"К сожалению, в этом году в результате кризиса COVID-19 нам пришлось проводить очень строгую политику по просьбе Израиля, чтобы обеспечить безопасность как граждан Украины, так и наших посетителей, прибывающих со всего мира... Было много дискуссий внутри Украины, а также между Украиной и Израилем на многих уровнях, чтобы решить эту проблему наилучшим способом из возможных. И Израиль, и мы согласились, что в этом году временные ограничения должны быть введены", - сказал он.

Зеленский выразил сожаление, что такие меры привели к неприятным последствиям для паломников.

Как сообщали Українськi Новини, 3 тыс. паломников посетят Умань для празднования Рош ха-Шана.

Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Тем временем, раньше в аэропорту "Борисполь" застряли около 200 паломников из Израиля. Им отказали во въезде в Украину.

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