Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора

Граница с Беларусью после хасидов. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Граница с Беларусью после хасидов. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи", - написал он.

Геращенко добавил, что вскоре пункт пропуска сможет возобновить свою работу.

"Осталось только прибрать территорию и КПП Яриловичи может возобновить свою работу", - отметил он.

Геращенко также добавил фотографию с мусором, который, вероятно, оставили хасиды.

Как сообщали Українськi Новини, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

В этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

Празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

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