подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора
18 сентября 2020, пятница, 16:37 154
Политика 2020-09-18T16:38:08+03:00
Українські Новини
Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора

Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора

Ольга Фандорина
Евреи, Хасиды, Рош Ха-Шана, Антон Геращенко, Хасиды на границе
Граница с Беларусью после хасидов. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Граница с Беларусью после хасидов. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Хасиды освободили пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи", - написал он.

Геращенко добавил, что вскоре пункт пропуска сможет возобновить свою работу.

"Осталось только прибрать территорию и КПП Яриловичи может возобновить свою работу", - отметил он.

Геращенко также добавил фотографию с мусором, который, вероятно, оставили хасиды.

Как сообщали Українськi Новини, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

В этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

Празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

Больше новостей о: Евреи Хасиды Рош Ха-Шана Антон Геращенко Хасиды на границе

Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам
Новости
Движение на Днепровской набережной в Киеве ограничили. Маршруты общественного транспорта изменены 16:44
Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора 16:37
Принятие закона о снижении НДС для аграриев снизит стоимость продуктов питания в магазинах, – нардеп 16:11
Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана 16:08
Секретарь СНБО Данилов должен уйти в отставку за разжигание религиозной розни и гонения на верующих, – ОПЗЖ 15:55
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
больше новостей
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok