Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора

Хасиды освободили пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи", - написал он. Геращенко добавил, что вскоре пункт пропуска сможет возобновить свою работу. "Осталось только прибрать территорию и КПП Яриловичи может возобновить свою работу", - отметил он. Геращенко также добавил фотографию с мусором, который, вероятно, оставили хасиды. Как сообщали Українськi Новини, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов. В этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси. Празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.