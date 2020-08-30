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30 августа 2020, воскресенье, 16:16 722
Общество 2020-08-30T16:17:56+03:00
Українські Новини
Депутат Верховной Рады Чернявский рассказал, как заболел коронавирусом

Депутат Верховной Рады Чернявский рассказал, как заболел коронавирусом

Кира Молчанова
Верховная Рада, Слуга народа, Степан Чернявский, Коронавирус в Верховной Раде, Коронавирус в Раде

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом и находится на лечении уже 10 дней.

Об этом нардеп рассказал в своем Facebook.

"Я себя почувствовал как при обычном ОРВИ – слабость, ломота, вечером маленькая температура 37. На следующий день сделал тест – тест оказался положительным. Доктор порекомендовал сразу же сделать КТ грудного отдела. Результат показал правостороннюю пневмонию. То есть, за два дня болезнь сразу же опускается в легкие", – рассказал депутат.

Депутат лечится в Одесском областном консультативно-диагностическом центре, известном как "больница водников".

Чернявский призвал при малейших симптомах обращаться к врачам, поскольку именно на ранних этапах заболевание легче всего вылечить.

Как сообщали Українські Новини, Черняховский — не единственный депутат, у которого диагностировали коронавирус. COVID-19 диагностировали у депутата Юлии Тимошенко. Появилась информация, что ее состояние настолько тяжелое, что ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Но в партии это опровергли.

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