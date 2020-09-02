Вслед за Тимошенко. У депутата "Батькивщины" выявили коронавирус

У депутата Верховной Рады Ивана Крулько ("Всеукраинское объединение "Батькивщина") выявлен коронавирус, в то время, как Тимошенко удалось пережить кризисное состояние. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини."Сдал вчера, положительный тест на COVID-19", - написал он.По словам депутата, с 1 сентября он находится на самоизоляции, свое состояние характеризует как при "нетяжелой форме гриппа".Как сообщали Українськi Новини, ранее коронавирусом заболела председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.А СМИ писали, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, перед началом новой Рады 23 депутата болеют коронавирусом. 7 случаев коронавирусной болезни зафиксировали в аппарате Верховной Рады. Разумков призвал депутатов придерживаться "масочного" режима в ходе пленарных заседаний.Тем времене в Украине зафиксировали новый "рекорд" заболеваемости коронавирусом - 2 495 случаев за сутки, а количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека.