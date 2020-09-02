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02 сентября 2020, среда, 14:47 40
Верховная Рада и партии 2020-09-02T14:48:00+03:00
Українські Новини
Вслед за Тимошенко. У депутата "Батькивщины" выявили коронавирус

Вслед за Тимошенко. У депутата "Батькивщины" выявили коронавирус

Валерия Драгомирова
Батькивщина, Иван Крулько, Коронавирус в Раде, коронавирус у депутата
Иван Крулько. Фото: Facebook/Иван Крулько
Иван Крулько. Фото: Facebook/Иван Крулько

У депутата Верховной Рады Ивана Крулько ("Всеукраинское объединение "Батькивщина") выявлен коронавирус, в то время, как Тимошенко удалось пережить кризисное состояние

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сдал вчера, положительный тест на COVID-19", - написал он.

По словам депутата, с 1 сентября он находится на самоизоляции, свое состояние характеризует как при "нетяжелой форме гриппа".

Как сообщали Українськi Новини, ранее коронавирусом заболела председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

А СМИ писали, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Кроме того, перед началом новой Рады 23 депутата болеют коронавирусом. 7 случаев коронавирусной болезни зафиксировали в аппарате Верховной Рады. Разумков призвал депутатов придерживаться "масочного" режима в ходе пленарных заседаний.

Тем времене в Украине зафиксировали новый "рекорд" заболеваемости коронавирусом - 2 495 случаев за сутки, а количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека. 

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