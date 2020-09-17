Коронавирус в Украине обновил антирекорд: более 3,5 тысяч новых случаев за сутки

16 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 584 до 166 244, количество умерших от заболевания - на 60 человек до 3 400 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 21,2%, новых летальных случаев - снизилось на 21,1%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 17 сентября в Украине зарегистрированы 166 244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 400 летальных, 73 913 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 3 584 новых случая заболевания, выздоровели 1 589 человек, умерли 60 человек.

Таким образом, 16 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 3 584 против 1 589.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 17 сентября составило 88 931 человек, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (18 449), Львовской (17 664) и Харьковской областях (13 915).

В Черновицкой области зафиксированы 12 640 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 11 856 случаев, в Ривненской – 10 797, в Одесской - 10 602, в Тернопольской - 10 394, в Закарпатской – 8 931, в Киевской - 7 342, в Волынской - 6 593, в Винницкой - 5 039, в Житомирской - 4 656, в Хмельницкой - 4 198, в Днепропетровской - 3 653 случая.

3 034 случая выявлены в Черниговской области, 2 820 случаев - в Черкасской, 2 724 случая - в Сумской, 2 673 случая - в Запорожской, 2 272 случая - в Донецкой, 2 252 случая - в Николаевской, 1 363 случая - в Полтавской, 951 случай - в Кировоградской, 737 случаев - в Херсонской и 689 случаев - в Луганской области.

Коронавирус в Украине на 17 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 958 до 162 660, количество умерших от заболевания увеличилось на 76 человек до 3 340.

Также Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

Тем временем, в Киеве за день на "дистанционку" отправили 85 классов, одну школу полностью закрыли на карантин.

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