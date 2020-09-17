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17 сентября 2020, четверг, 10:21 200
Медицина 2020-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд

Количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд

Александр Савич
Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, Тесты на антитела к коронавирусу
Количество проведенных тестов на коронавирус растет четвертый день подряд. Фото: Pixele
Количество проведенных тестов на коронавирус растет четвертый день подряд. Фото: Pixele

В то время как в Украине за сутки зафиксировано более 3,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом16 сентября было проведено 29 729 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 7% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 24 019 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 0,9% больше по сравнению с 15 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 53 748 тестирований, из них 29 729 методом ПЦР, а также 24 019 методом ИФА", – сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 955 211 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 17 сентября поступило 3 767 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года – 230 061 сообщение о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українські новини, в Киеве за день на "дистанционку" отправили 85 классов, а одну школу закрыли на карантин.

Также до окончания карантина в Украине осталось полтора месяца.

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