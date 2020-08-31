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31 августа 2020, понедельник, 12:23 186
Верховная Рада и партии 2020-08-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
Перед началом новой Рады 23 депутата болеют коронавирусом

Перед началом новой Рады 23 депутата болеют коронавирусом

Александр Савич
Верховная Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков, коронавирус в Украине, Коронавирус в Верховной Раде
Дмитрий Разумков, спикер Рады. Фото: Українські Новини
Дмитрий Разумков, спикер Рады. Фото: Українські Новини

В то время как в Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламенте как среди депутатов, так и среди сотрудников аппарата Рады, зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он сказал в ходе согласительного совета парламента, передают Українськi Новини.

"Даже в Верховной Раде по состоянию на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели или даже сейчас болеют... и 7 случаев в аппарате Верховной Рады", – сказал спикер.

Соответствующие данные он озвучил, призывая депутатов придерживаться "масочного" режима в ходе пленарных заседаний, поскольку многие из депутатов не носят маски.

При этом на внеочередном заседании 25 августа сам Разумков в президиуме парламента находился без маски.

Как сообщали Українські новини, после однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась.

Также Виктор Ляшко заявил, что весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом.

Кроме того, 29 регионов Украины отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности в связи с коронавирусом, Киев остался в "желтой".

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