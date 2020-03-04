Юрист и экс-замглавы КГГА: что известно об Алексее Резникове, который может возглавить МинВОТ

По данным украинских СМИ, сегодня, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить министром временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Українські Новини публикуют биографию претендента на пост в Кабмине. Резников родился в 1966 году во Львове, в 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение". В июне 2014 года был избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, в марте 2016 года стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления. В сентябре 2018 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА. С сентября 2019 года является представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Также в СМИ появилась информация, что Резников может возглавить как МинВОТ, так и стать министром европейской и евроатлантической интеграции. Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой. Тем временем комитет госвласти рекомендует Раде принять отставку Гончарука. А 3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил предложил кандидатуры в новый Кабмин.