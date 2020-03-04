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04 марта 2020, среда, 14:19 114
Кабмин 2020-03-04T15:45:02+02:00
Українські Новини
Юрист и экс-замглавы КГГА: что известно об Алексее Резникове, который может возглавить МинВОТ

Юрист и экс-замглавы КГГА: что известно об Алексее Резникове, который может возглавить МинВОТ

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Алексей Резников, МинВОТ
Алексей Резников. Фото: Facebook/Алексей Резников
Алексей Резников. Фото: Facebook/Алексей Резников

По данным украинских СМИ, сегодня, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить министром временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Українські Новини публикуют биографию претендента на пост в Кабмине.

Резников родился в 1966 году во Львове, в 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

В июне 2014 года был избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, в марте 2016 года стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

В сентябре 2018 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.

С сентября 2019 года является представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Также в СМИ появилась информация, что Резников может возглавить как МинВОТ, так и стать министром европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой.

Тем временем комитет госвласти рекомендует Раде принять отставку Гончарука.

А 3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил предложил кандидатуры в новый Кабмин.

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