Эвакуировать Кернеса в Германию прилетел тот же самолет, на котором перевозили в Германию Навального, – СМИ

СМИ сообщают, что Геннадия Кернеса собираются перевезти в Германию. Фото: unian.net

СМИ сообщают, что Геннадия Кернеса собираются перевезти в Германию. Фото: unian.net

Председателя Харьковского городского совета Геннадий Кернес, который заболел коронавирусом и двухсторонним воспалением легких , перевезут в Германию тем же рейсом, которым из России в Германию эвакуировали Алексея Навального. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В Харьков прибыл медицинский борт, который ранее перевозил из России в Германию отравленного российского политика Алексея Навального.

О прибытии самолета в Харьков стало известно благодаря сервису Flightradar24.

"В 19:15 в Харьков из немецкого Нюрнберга прибыл самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками", – сообщает "Суспильне".

Рейс, прибывший в Харьков из Нюрнберга, который ранее перевозил Навального. Скриншот: "Суспильне"

22 августа этим же рейсом из Омска в Берлин эвакуировали отравленного Навального. Скриншот: "Суспильне"

Корреспондент "Суспильне" также сообщает, что у терминала находятся машини скорой помощи и автомобили с номерами "0202", которыми пользуется охрана и окружение городского головы.

Машины в аэропорту Харькова, которыми якобы пользуется охрана Кернеса. Фото: "Суспильне"

Главный врач больницы, в которой находится Кернес сообщил, что эту информацию "следует уточнить", так как он не находится на территории больницы.

Как сообщали Українські новини, Юлия Тимошенко, которая болела коронавирусом, выздоровела.

Также сообщалось, что Кернес в больнице, но находится в сознании.

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