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16 сентября 2020, среда, 13:14 426
Внешняя политика 2020-09-16T13:30:02+03:00
Українські Новини
В МИД считают, что правительство России может быть причастным к отравлению Навального

В МИД считают, что правительство России может быть причастным к отравлению Навального

Кира Молчанова
МИД, Россия, Навальный, Алексей Навальный, отравление Навального
Навальный в больнице. Фото: instagram.com/navalny
Навальный в больнице. Фото: instagram.com/navalny

Украина обеспокоена вероятной причастностью России к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в комментарии на сайте Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Украина с беспокойством восприняла заявление правительства ФРГ о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. Это может свидетельствовать о причастности Правительства РФ к противоправным действиям с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" в нарушение Конвенции о запрете этого вида оружия массового уничтожения", - сказано в нем.

Отмечается, что Украина полностью доверяет немецким результатам анализов Навального, а также независимым исследованиям во Франции и Швеции, которые подтвердили отравление боевым химическим веществом нервно-паралитического действия.

Также Украина приветствует привлечение к расследованию Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) и ожидает ее результатов.

"Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств", - сказано в сообщении.

Украина уверена, что ответственные за грубое нарушение Конвенции о запрете химического оружия должны быть наказаны.

Как сообщали Українські новини, 20 августа Навального госпитализировали прямо из самолета, в котором он летел из Томска в Москву. Он попал в реанимацию с симптомами сильного отравления.

Позже Навального транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Также глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Россия имеет отношение к отравлению Навального.

7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы в немецкой клинике "Шарите". 15 сентября он уже написал пост в социальных сетях о том, что может самостоятельно дышать.

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