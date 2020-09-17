Кернеса перевезли в ту же немецкую клинику, где лежит и Навальный

Депутат Юрченко в 2009 году украл 4 бутылки пива в киевском магазине, - Портнов 12:33 Фото

В Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок 12:30 Инфографика

Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен 12:26

ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита" 12:11 Инфографика