Кернеса перевезли в ту же немецкую клинику, где лежит и Навальный

Председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес, который заболел коронавирусом, был доставлен в немецкую клинику, его состояние тяжелое.Об этом украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини."Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - написал он."Шарите" - клинический комплекс, расположенный в четырех районах Берлина.Как сообщали Українськi Новини, в Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра Кернеса. По словам Сидоренко, все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Ранее СМИ писали, что эвакуировать Геннадия Кернеса в Германию прилетел тот же самолет, на котором перевозили в Германию Навального. Тем временем Юлия Тимошенко, которая болела коронавирусом, выздоровела. Также сообщалось о тяжелом состоянии политика и даже подключении к аппарату ИВЛ.