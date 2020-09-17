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17 сентября 2020, четверг, 12:07 614
Политика 2020-09-17T12:30:02+03:00
Українські Новини
Кернеса перевезли в ту же немецкую клинику, где лежит и Навальный

Кернеса перевезли в ту же немецкую клинику, где лежит и Навальный

Валерия Драгомирова
Германия, Геннадий Кернес, Мэр Харькова, Ширате
Геннадий Кернес. Фото: Facebook/gennadykernes
Геннадий Кернес. Фото: Facebook/gennadykernes

Председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес, который заболел коронавирусом, был доставлен в немецкую клинику, его состояние тяжелое.

Об этом украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - написал он.

"Шарите" - клинический комплекс, расположенный в четырех районах Берлина.

Как сообщали Українськi Новини, в Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра Кернеса. По словам Сидоренко, все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. 

Ранее СМИ писали, что эвакуировать Геннадия Кернеса в Германию прилетел тот же самолет, на котором перевозили в Германию Навального. 

Тем временем Юлия Тимошенко, которая болела коронавирусом, выздоровела. Также сообщалось о тяжелом состоянии политика и даже подключении к аппарату ИВЛ.

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