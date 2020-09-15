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  • Кернес в больнице, но находится в сознании. В Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра
15 сентября 2020, вторник, 11:45 5257
Общество 2020-09-15T13:30:05+03:00
Українські Новини
Кернес в больнице, но находится в сознании. В Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэр

Кернес в больнице, но находится в сознании. В Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра

Кира Молчанова
Харьков, Больничный, Коронавирус, Геннадий Кернес
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes

Глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес в кому не впал, но находится в больнице, несмотря на слухи о его заболевании коронавирусом.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на разговор с руководителем пресс-службы харьковского городского совета Юрием Сидоренко.

"Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании", - заявил Юрий Сидоренко.

Кроме того, Харьковский горсовет официально подтвердил, что Кернес находится на больничном.

Как сообщали Українські Новини, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел коронавирусом.

А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко от коронавируса выздоровела.

Ранее сообщали о ее тяжелом состоянии и даже подключении к аппарату ИВЛ. Сорантики опровергли это и рассказали, что Тимошенко могла дышать сама.

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