Кернес в больнице, но находится в сознании. В Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра

Глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес в кому не впал, но находится в больнице, несмотря на слухи о его заболевании коронавирусом. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на разговор с руководителем пресс-службы харьковского городского совета Юрием Сидоренко. "Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании", - заявил Юрий Сидоренко. Кроме того, Харьковский горсовет официально подтвердил, что Кернес находится на больничном. Как сообщали Українські Новини, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел коронавирусом. А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко от коронавируса выздоровела. Ранее сообщали о ее тяжелом состоянии и даже подключении к аппарату ИВЛ. Сорантики опровергли это и рассказали, что Тимошенко могла дышать сама.