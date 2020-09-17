Больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах: Степанов назвал условие

Больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Если человек находится с COVID-19, он должен обратиться в территориальную комиссию до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявку, что должен проголосовать дома в связи с коронавирусной болезнью", - прокомментировал он.

Члены комиссии, которые в день голосования придут домой к такому избирателю, обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов, в том числе местных 25 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах. В частности, избирателям рекомендуют пользоваться собственной ручкой и не брать детей на избирательные участки.

Кроме того, постановление о назначении местных выборов могут изменить из-за Донбасса.



Ранее в Верховной Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020.



Избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

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