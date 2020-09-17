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17 сентября 2020, четверг, 12:00 342
Выборы 2020-09-17T12:01:01+03:00
Українські Новини
Больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах: Степанов назвал условие

Больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах: Степанов назвал условие

Надежда Комендантова
Выборы, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Если человек находится с COVID-19, он должен обратиться в территориальную комиссию до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявку, что должен проголосовать дома в связи с коронавирусной болезнью", - прокомментировал он.

Члены комиссии, которые в день голосования придут домой к такому избирателю, обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов, в том числе местных 25 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах. В частности, избирателям рекомендуют пользоваться собственной ручкой и не брать детей на избирательные участки.

Кроме того, постановление о назначении местных выборов могут изменить из-за Донбасса. 


Ранее в Верховной Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

Избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

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