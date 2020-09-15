подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 сентября 2020, вторник, 11:25 1061
Выборы 2020-09-15T13:30:05+03:00
Українські Новини
Постановление о назначении местных выборов могут изменить из-за Донбасса, — Арахамия

Постановление о назначении местных выборов могут изменить из-за Донбасса, — Арахамия

Кира Молчанова
Алексей Резников, выборы на Донбассе, Местные выборы, Давид Арахамия, Местные выборы-2020
Давид Арахамия, вредседатель фракции
Давид Арахамия, вредседатель фракции "Слуга народа"

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает внесение изменений в постановление о назначении местных выборов.

Об этом он сказал журналистам во вторник, передают Українськi Новини.

"Смотрите, у нас в четверг будет заседание фракции, куда мы пригласили господина Резникова (вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексея Резникова), как носителя и основного эксперта в этом процессе и мы будем это обсуждать. Если мы поймем, что это нужно дальше для того, чтобы двигался дальше "минский процесс", "нормандский процесс" и так далее, в какой-то формулировке, еще нужно понимать, в какой формулировке, там господин Качура подал формулировку, которая тоже подчеркивает наши "красные линии", но напрямую не противоречит "минским соглашениям", возможно как-то эта формулировка будет модифицирована и тогда возможно вынесена (на рассмотрение парламента). Но это решение фракции после таких больших консультаций с господином Резниковым", - сказал он.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура зарегистрировал проект постановления №3943 об изменениях в постановление о назначении местных выборов в части проведения местных выборов в ОРДЛО.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает, что на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" украинская сторона взяла обязательство пересмотреть постановление Верховной Рады о местных выборах в части их проведения на Донбассе.

Ранее Дмитрий Козак заявил, что политические советники лидеров Нормандского формата кроме договоренности о продлении режима прекращения огня, договорились о том, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о корректировке постановления об объявления местных выборов относительно их проведения на в Донецкой и Луганской областях.

Больше новостей о: Алексей Резников выборы на Донбассе Местные выборы Давид Арахамия Местные выборы-2020

Нам нужно "побыть Швейцарией", — Арахамия про пос...
Резникову выплатили 18 тыс. отпускных и 5 тыс. ком...
Украина не обещала вносить изменения в постановлен...
В Киевской организации "ЕС" сообщили, что исключил...
В Украине с января могут установить прожиточный минимум 2,2 тыс. гривен, минимальную зарплату – 6 тыс. гривен
По "вагнеровцам" открыли три уголовных дела, — Венедиктова
Новости
Верховная рада официально не признала результаты выборов в Беларуси 13:42
Рада решила, что кандидатами на местных выборах не нужны справки об отсутствии судимости 13:41
Орест Сохар: Хотите читать украинские книги, покупайте украинские книги и читайте 13:41 Мнение
Задолженность потребителей перед АО "Криворожгаз" достигла почти 13 млн гривен 13:21 Пресс-релиз
UMH Group просит Зеленского остановить дестабилизацию работы медиахолдинга со стороны АРМА 13:16
больше новостей
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
больше новостей
ЧП под Киевом: в Чабанах прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok