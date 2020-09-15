Постановление о назначении местных выборов могут изменить из-за Донбасса, — Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает внесение изменений в постановление о назначении местных выборов.

Об этом он сказал журналистам во вторник, передают Українськi Новини.

"Смотрите, у нас в четверг будет заседание фракции, куда мы пригласили господина Резникова (вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексея Резникова), как носителя и основного эксперта в этом процессе и мы будем это обсуждать. Если мы поймем, что это нужно дальше для того, чтобы двигался дальше "минский процесс", "нормандский процесс" и так далее, в какой-то формулировке, еще нужно понимать, в какой формулировке, там господин Качура подал формулировку, которая тоже подчеркивает наши "красные линии", но напрямую не противоречит "минским соглашениям", возможно как-то эта формулировка будет модифицирована и тогда возможно вынесена (на рассмотрение парламента). Но это решение фракции после таких больших консультаций с господином Резниковым", - сказал он.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура зарегистрировал проект постановления №3943 об изменениях в постановление о назначении местных выборов в части проведения местных выборов в ОРДЛО.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает, что на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" украинская сторона взяла обязательство пересмотреть постановление Верховной Рады о местных выборах в части их проведения на Донбассе.

Ранее Дмитрий Козак заявил, что политические советники лидеров Нормандского формата кроме договоренности о продлении режима прекращения огня, договорились о том, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о корректировке постановления об объявления местных выборов относительно их проведения на в Донецкой и Луганской областях.

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