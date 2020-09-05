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05 сентября 2020, суббота, 00:01 213
Выборы 2020-09-05T00:30:01+03:00
Українські Новини
Кампания по местным выборам стартовала

Кампания по местным выборам стартовала

Елена Новикова
Выборы, Местные выборы, Местные выборы-2020, Кампания по местным выборам
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua

Избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартует сегодня, 5 сентября.

Это следует из календарного плана основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии № 163 от 8 августа, передают Українськi Новини.

Партии должны до 6 сентября включительно подать в ЦИК копии решения об участии ее местных организаций в выборах, до 9 сентября ЦИК должен обнародовать перечень партий, решивших участвовать в выборах.

До 10 сентября ЦИК должен определить на основании сведений Государственного реестра избирателей на начало избирательного процесса размер денежного залога для каждого избирательного округа.

Выдвижение кандидатов в депутаты, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя происходит с 15 до 24 сентября включительно.

Соответствующая территориальная комиссия в течение 5 дней принимает решение о регистрации кандидата или отказе в этом и до 2 октября должна обнародовать сведения о регистрации кандидатов в депутаты в местные советы и в председатели.

Предвыборная агитация начинается на следующий день после решения о регистрации кандидата и завершается в 24:00 23 октября.

Обращение в территориальную комиссию об отказе от баллотирования или отмене регистрации кандидатом в депутаты или председатели нужно подать до 5 октября включительно, и это решение должно быть рассмотрено теркомиссией до 6 октября включительно.

Теркомиссии должны утвердить текст избирательного бюллетеня до 7 октября включительно.

С 23 октября до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Голосование на местных выборах проходит 25 октября с 8:00 до 20:00.

Результаты голосования должны быть объявлены региональными избирательными комиссиями до 6 ноября включительно.

Избирательный процесс завершается через 15 дней после официального обнародования результатов местных выборов.

Как сообщали Українськi Новини,Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Ранее Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, провести местные выборы на территории которых невозможно.

Кроме того, Комитет избирателей Украины считает, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 украинская власть не готова к проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.

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