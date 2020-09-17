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17 вересня 2020, четвер, 12:00 10
Вибори 2020-09-17T13:30:03+03:00
Українські Новини
Хворі на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах: Степанов назвав умову

Хворі на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах: Степанов назвав умову

Надежда Комендантова
Максим Степанов, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, Хворі на коронавірус
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

Хворі на коронавірусну інфекцію зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Якщо людина має COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної комісії до 20:00 останньої п'ятниці перед днем голосування і залишити заявку, що має проголосувати вдома в зв'язку з коронавірусною хворобою", - прокоментував він.

Члени комісії, які в день голосування прийдуть додому до такого виборця, обов'язково повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, в тому числі місцевих 25 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини,  Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах. Зокрема, виборцям рекомендують користуватися власною ручкою і не брати дітей на виборчі дільниці.

Крім того, постанову про призначення місцевих виборів можуть змінити через Донбас. 


Раніше у Верховній Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020


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