Хворі на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах: Степанов назвав умову

Хворі на коронавірусну інфекцію зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши відповідну заявку до 20:00 23 жовтня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Якщо людина має COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної комісії до 20:00 останньої п'ятниці перед днем голосування і залишити заявку, що має проголосувати вдома в зв'язку з коронавірусною хворобою", - прокоментував він. Члени комісії, які в день голосування прийдуть додому до такого виборця, обов'язково повинні використовувати засоби індивідуального захисту. Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, в тому числі місцевих 25 жовтня. Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах. Зокрема, виборцям рекомендують користуватися власною ручкою і не брати дітей на виборчі дільниці. Крім того, постанову про призначення місцевих виборів можуть змінити через Донбас. Раніше у Верховній Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020.