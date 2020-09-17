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17 сентября 2020, четверг, 11:25 9
Силовые структуры 2020-09-17T11:25:52+03:00
Українські Новини
Венедиктова подписала ходатайство об аресте депутата Юрченко

Венедиктова подписала ходатайство об аресте депутата Юрченко

Надежда Комендантова
Арест, Генпрокурор, Коррупция, Депутат, Ирина Венедиктова, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство об аресте депутата Верховной Рады Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Она подписала ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

При этом Венедиктова не уточнила, какой размер залога будет для Юрченко в качестве альтернативы аресту.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Венедиктова подписала подозрение Юрченко во взяточничестве.

Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" на время расследования возможной коррупции, а у Зеленского поддержали такое решение.

Ранее Сытник заявил, что в деле о получении взятки помощником "слуги народа" Юрченко фигурируют депутаты Рады.


Тем временем, помощника депутата Юрченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен. Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

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