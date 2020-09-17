Венедиктова подписала ходатайство об аресте депутата Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство об аресте депутата Верховной Рады Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Она подписала ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

При этом Венедиктова не уточнила, какой размер залога будет для Юрченко в качестве альтернативы аресту.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Венедиктова подписала подозрение Юрченко во взяточничестве.

Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" на время расследования возможной коррупции, а у Зеленского поддержали такое решение.

Ранее Сытник заявил, что в деле о получении взятки помощником "слуги народа" Юрченко фигурируют депутаты Рады.



Тем временем, помощника депутата Юрченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен. Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

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