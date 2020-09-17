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17 сентября 2020, четверг, 10:29 465
Силовые структуры 2020-09-17T10:29:08+03:00
Українські Новини
Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко

Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко

Валерия Драгомирова
Коррупция, подозрение, Ирина Венедиктова, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Верховной Рады Александру Юрченко в коррупционном правонарушении.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Вчера подписала", - сказал он.

По его словам, подозрение подписано на основании материалов Национального антикоррупционного бюро.

Депутат подозревается во взяточничестве.

Как сообщали Українськi Новини, Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" на время расследования возможной коррупции своего помощника. У Зеленского поддержали выход депутата Юрченко из "Слуги народа" на время расследования.

Ранее Сытник заявил, что в деле о получении взятки помощником "слуги народа" Юрченко фигурируют депутаты Рады.

Кроме того, помощника депутата Юрченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен. Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

Тем временем суд обязал НАБУ допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн. В рамках дела одному человеку уже сообщили о подозрении.

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Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко
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