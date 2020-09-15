"Слуга народа" Юрченко решил выйти из фракции из-за расследования его коррупции

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко ("Слуга народа") намерен выйти из фракции и партии на время расследования его возможной коррупции, в деле о которой, по словам Сытника, замешаны депутаты парламента.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Сегодня была у нас фракция и господин Юрченко сообщил, что он хочет выйти с заявлением о выходе из фракции, потому что он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях, но чтобы не бросать какую-то тень на фракцию или партию, которую он представляет, он выйдет временно с партии и фракции, докажет, я надеюсь, свою невиновность и после того, если все нормально, мы его с удовольствием примем обратно", - сказал Арахамия.

Он отметил, что Национальное антикоррупционное бюро якобы задержало за взятку доверенное лицо Юрченко.

"Он нигде не оформлен: на общественных основаниях или официально трудоустроенный, а как говорит следователь НАБУ (мы не имеем доступа к делу), - доверенное лицо", - сказал глава фракции.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Гео Лерос (внефракционный) заявил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

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