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15 сентября 2020, вторник, 08:56 2568
Силовые структуры 2020-09-15T10:45:46+03:00
Українські Новини
В деле о получении взятки помощником "слуги народа" Юрченко фигурируют депутаты Рады, — Сытник

В деле о получении взятки помощником "слуги народа" Юрченко фигурируют депутаты Рады, — Сытник

Надежда Комендантова
НАБУ, Артем Сытник, Взятка, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что в деле о получении взятки помощником депутата Верховной Рады Александра Юрченко ("Слуга народа") фигурируют депутаты парламента.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

По его словам, на данный момент дело расследует НАБУ, и в его рамках одному человеку уже сообщили о подозрении.

Также Сытник сообщил, что в деле фигурируют и лица, в отношении которых существует особый порядок привлечения их к уголовной ответственности, так как они являются спецсубъектами.

На уточняющий вопрос о том, имеются ли в виду депутаты Рады, Сытник ответил утвердительно.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не готовит подозрение депутату Верховной Рады Александру Юрченко ("Слуга народа").

Депутат Верховной Рады Гео Лерос (внефракционный) заявил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

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