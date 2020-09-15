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15 сентября 2020, вторник, 20:38 1829
Политика 2020-09-15T20:59:21+03:00
Українські Новини
Помощника депутата Юрченко арестовали

Помощника депутата Юрченко арестовали

Ольга Фандорина
Арест, Коррупция, Александр Юрченко, Помощники депутатов
Арест. Фото: freepik
Арест. Фото: freepik

Высший антикоррупционный суд Киева арестовал подозреваемого в получении взятки помощника депутата Верховной Рады Александра Юрченко ("Слуга народа"), которого подозревают в коррупции, с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику депутата Украины, подозреваемого в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 000 552 гривны залога", - говорится в нем.

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Гео Лерос (внефракционный) заявил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

У Зеленского поддержали выход депутата Юрченко из "Слуги народа" на время расследования.

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