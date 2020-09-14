Суд обязал НАБУ допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросить бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и директору НАБУ Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов за закрытие дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. 2 сентября суд удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых по делу. Суд отменил постановление старшего детектива Национального антикоррупционного бюро в части отказа в удовлетворении ходатайства о допросе Холодницкого. Также суд обязал детективов провести допрос Холодницкого в течение 10 дней со дня, следующего после провозглашения постановления следственного судьи. Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ отказалось допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки в размере 5 млн долларов. Первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, подозреваемый в даче руководству САП и Национального антикоррупционного бюро взятки в размере 5 млн долларов, внес 42 млн гривен залога и вышел из СИЗО.