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14 сентября 2020, понедельник, 21:07 41
Силовые структуры 2020-09-14T21:15:01+03:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн

Суд обязал НАБУ допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн

Валерия Драгомирова
НАБУ, Артем Сытник, Назар Холодницкий, Высший антикоррупционный суд, Взятка
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросить бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и директору НАБУ Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов за закрытие дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

2 сентября суд удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых по делу.

Суд отменил постановление старшего детектива Национального антикоррупционного бюро в части отказа в удовлетворении ходатайства о допросе Холодницкого.

Также суд обязал детективов провести допрос Холодницкого в течение 10 дней со дня, следующего после провозглашения постановления следственного судьи.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ отказалось допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки в размере 5 млн долларов.

Первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, подозреваемый в даче руководству САП и Национального антикоррупционного бюро взятки в размере 5 млн долларов, внес 42 млн гривен залога и вышел из СИЗО.

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