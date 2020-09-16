Пограничники не будут пускать в Украину хасидов, которые сейчас находятся на границе

Государственная пограничная служба не намерена разрешать въезд в Украину 1 тыс. паломникам-хасидам, которые находятся на границе с Беларусью. Об этом Українським Новинам сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. "На каком основании (пускать)?", - сказал он. По его словам, есть решение Кабинета Министров закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области. Он добавил, что дополнительных решений по въезду иностранцев, в частности, хасидов не принималось. Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел Израиля просит Президента Владимира Зеленского содействовать пропуску в Украину паломников-хасидов. Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.Кроме того, Офис Президента связал ситуацию с хасидами на границе с "личным оскорблением де-факто белорусских властей". Также в Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены. Тем временем Украина просит Беларусь "посадить" хасидов на двухнедельный карантин.