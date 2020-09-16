Пограничники не будут пускать в Украину хасидов, которые сейчас находятся на границе

Государственная пограничная служба не намерена разрешать въезд в Украину 1 тыс. паломникам-хасидам, которые находятся на границе с Беларусью.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На каком основании (пускать)?", - сказал он.

По его словам, есть решение Кабинета Министров закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Он добавил, что дополнительных решений по въезду иностранцев, в частности, хасидов не принималось.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел Израиля просит Президента Владимира Зеленского содействовать пропуску в Украину паломников-хасидов.

Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Кроме того, Офис Президента связал ситуацию с хасидами на границе с "личным оскорблением де-факто белорусских властей".



Также в Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены.



Тем временем Украина просит Беларусь "посадить" хасидов на двухнедельный карантин.

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