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16 вересня 2020, середа, 20:35 7
Силові структури 2020-09-16T21:30:02+03:00
Українські Новини
Прикордонники не пускатимуть в Україну хасидів, які зараз знаходяться на кордоні

Прикордонники не пускатимуть в Україну хасидів, які зараз знаходяться на кордоні

Валерия Драгомирова
Заборона в'їзду, Держприкордонслужба, Хасиди, хасиди в Україні
Хасиди. Фото: Держприкордонслужба
Хасиди. Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба Україна не планує дозволяти в'їзд в Україну 1 тис. паломників-хасидів, які знаходяться на кордоні з Білоруссю.

Про це Українським Новинам повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На якій підставі (пускати)?" - сказав він.

За його словами, є рішення Кабінету Міністрів закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області.

Він додав, що додаткових рішень щодо в'їзду іноземців, зокрема, хасидів не приймалося.

Як повідомляли Українськi Новини, у вівторок, 15 вересня, глава МЗС Ізраїлю звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити в країну хасидів-паломників.

Також Кабінет Міністрів вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області.

Крім того, в Офісі президента закликають Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону.

Тим часом наразі паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені їжею і напоями. У МЗС закликали продовжити комунікацію щодо вирішення цього питання на рівні урядів України та Ізраїлю.

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