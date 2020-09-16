Прикордонники не пускатимуть в Україну хасидів, які зараз знаходяться на кордоні

Державна прикордонна служба Україна не планує дозволяти в'їзд в Україну 1 тис. паломників-хасидів, які знаходяться на кордоні з Білоруссю. Про це Українським Новинам повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. "На якій підставі (пускати)?" - сказав він. За його словами, є рішення Кабінету Міністрів закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області. Він додав, що додаткових рішень щодо в'їзду іноземців, зокрема, хасидів не приймалося. Як повідомляли Українськi Новини, у вівторок, 15 вересня, глава МЗС Ізраїлю звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити в країну хасидів-паломників. Також Кабінет Міністрів вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області. Крім того, в Офісі президента закликають Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону. Тим часом наразі паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені їжею і напоями. У МЗС закликали продовжити комунікацію щодо вирішення цього питання на рівні урядів України та Ізраїлю.