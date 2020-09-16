Украина просит Беларусь "посадить" хасидов на двухнедельный карантин

В то время, как пограничники задержали хасида, который незаконно пересек границу, Украина просит Беларусь обеспечить соблюдение паломниками-хасидами двухнедельного карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Согласно действующим в Республике Беларусь карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Транзитный проезд через территорию Республики Беларусь допускается в течение 48 часов с целью следования к государству постоянного/временного проживания", - сказано в нем.

При этом, по информации МИДа, подавляющее большинство паломников находятся на границе более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине.

"Это является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита. Учитывая приведенное выше, украинская сторона обращается к белорусской стороне с настойчивым ходатайствам обеспечить безусловное соблюдение иностранцами - паломниками карантина и действующего законодательства Украины и Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

МИД констатирует, что несмотря на предоставленные украинской стороной неоднократные разъяснения об ограничении въезда иностранцев, на украинско-белорусский участок границы постоянно прибывают паломники-хасиды, которые пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

МИД уже просил Беларусь не пропускать их на выезд в Украину, поскольку если они не подпадают под категорию исключений, то не смогут быть пропущены на территорию.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента призвал Беларусь не дезинформировать паломников-хасидов об открытости для них украинской государственной границы.



Ранее в Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости