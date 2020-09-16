Офис Президента связал ситуацию с хасидами на границе с "личным оскорблением де-факто белорусских властей"

Офис Президента Владимира Зеленского призывает Беларусь не дезинформировать паломников-хасидов об открытости для них украинской государственной границы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", - сказано в нем.

Сегодня на границе между Беларусью и Украиной находятся до 2 тыс. паломников-хасидов.

"Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи", - сказано в сообщении.

Украина считает, что "личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти" распространяется на плоскость межгосударственных отношений.

"Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах Президента Республики Беларусь 9 августа этого года", - говорится в сообщении.

Сообщение опубликовано на сайте Президента без цитат конкретных должностных лиц.

Ранее подобным образом Офис Президента прокомментировал на официальном сайте главы государства намерение депутата Верховной Рады Александра Юрченко выйти из фракции и партии "Слуга народа" на время расследования его возможной коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, МВД Израиля попросило Зеленского пустить паломников-хасидов в Украину.

В связи с этим МИД Украины призвал Извариль к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это было до сих пор.

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения в этом году на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) в Умани Черкасской области.

Пограничники не пустили в Украину несколько сотен паломников-хасидов с территории Беларуси, а МИД призвал Беларусь не пропускать их на выезд в Украину согласно распоряжению Кабмина о запрете въезда иностранцев в период карантина.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости