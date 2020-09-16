У Cтерненко назначено 4 суда по разным обвинениям: убийство, хулиганство, разбой и наркотики, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Приморский районный суд г. Одессы вызвал праворадикала Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве, по 4 другим обвинениям, а именно хулиганству, райбойному нападению, похищению человека, незаконном ношении огнестрельного оружия и пособничеству в незаконном обороте наркотических средств.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"В рамках комплекса профилактических и учебно-воспитательных мероприятий, информирую, что послезавтра, 18 сентября в 11:00 в Приморском (районном) суде Одессы продолжится судебный процесс над обвиняемым в умышленном убийстве уроженцем Одесской области гр. Стерненко, 1995 г.р., ранее известным своим участием в радикальных бандформированиях и поддержкой со стороны так называемого "громадянського суспільства" и других промышляющих активизмом, кражами и тунеядством лиц.

29 сентября в 14:00 этот же самый обвиняемый предстанет перед другим составом суда по еще одному обвинению — грубому нарушению общественного порядка, сопротивлению представителям власти и хулиганству.

Уже на следующий день, 30 сентября, в 14:00 фигурант вызван в третий судебный процесс в Приморский суд Одессы по третьему обвинению - в похищении человека, разбойном нападении и ношении огнестрельного оружия.

И 16 октября в 9:30 в этом же суде Одессы обвиняемый появится на скамье подсудимых по делу о пособничестве в обороте наркотических средств, совершенному с целью наживы организованной преступной группой", - написал Портнов.





Портнов уточнил, что ориентировочно в течение 4-6 месяцев ожидает первые вынесенные приговоры Стерненко. "Это будет очень важный сигнал для всех бродячих по стране банд, радикалов, активистов, националистов и остального воровского элемента", - подчеркнул юрист.

10 августа Киевский апелляционный суд признал противоправным подозрение о совершении преступления, посмертно врученное Ивану Кузнецову, которого зарезал Стерненко в Одессе.

10 июня Портнов сообщил, что представитель Офиса генерального прокурора подал в суд прокурорское постановление о закрытии дела в отношении Кузнецова, убитого Стерненко в Одессе.

20 мая Портнов сообщил, что следователь Службы безопасности Украины, обещавший вручить подозрение о совершении преступления погибшему Кузнецову, почти неделю скрывается от адвоката семьи Кузнецова. Кузнецов был убит в Одессе в 2018 году праворадикалом Сергеем Стерненко, которого ранее СБУ признала потерпевшим.

19 мая адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Кузнецова, заявил, что предъявление подозрения о совершении преступления умершему является незаконным.

Напомним, 18 мая следствие СБУ признало потерпевшим Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявила подозрение за якобы нападение на Стерненко.

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегать привлечения к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости