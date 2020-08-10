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10 августа 2020, понедельник, 15:12 305
Судебная власть 2020-08-10T15:13:02+03:00
Українські Новини
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов

Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов

Татьяна Зотова
Умышленное убийство, Андрей Портнов, Сергей Стерненко, Киевский Апелляционный суд, Иван Кузнецов
Андрей Портнов. Фото: Facebook
Андрей Портнов. Фото: Facebook

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Киевский апелляционный суд признал противоправным подозрение о совершении претупления, посмертно врученное Ивану Кузнецову, которого зарезал праворадикал Сергей Стерненко в Одессе.

Об этом юрист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Киевский апелляционный суд оставил сегодня в силе решение, которым было признано противоправным подозрение, посмертно врученное Ивану Кузнецову, погибшему от рук уроженца Одесской области Стерненко, 1995 года рождения, подозреваемого в умышленном убийстве и подсудимого в делах о вымогательстве, обороте наркотиков, пытках и похищении человека.

Решение вступило в законную силу. Это означает, что на убийцу никто не нападал и он совершил именно умышленное убийство, предусматривающее пожизненное лишение свободы. Шаг за шагом ведем поддерживаемое радикалами и националистами ничтожество к жесткому обвинительному приговору суда", - написал Портнов.

10 июня Портнов сообщил, что представитель Офиса генерального прокурора подал в суд прокурорское постановление о закрытии дела в отношении Кузнецова, убитого Стерненко в Одессе.

20 мая Портнов сообщил, что следователь Службы безопасности Украины, обещавший вручить подозрение о совершении преступления погибшему Кузнецову, почти неделю скрывается от адвоката семьи Кузнецова. Кузнецов был убит в Одессе в 2018 году праворадикалом Сергеем Стерненко, которого ранее СБУ признала потерпевшим.

19 мая адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Кузнецова, заявил, что предъявление подозрения о совершении преступления умершему является незаконным.

Напомним, 18 мая следствие СБУ признало потерпевшим Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявила подозрение за якобы нападение на Стерненко. 

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегать привлечения к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.

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