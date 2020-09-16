После карантина работу в Киеве возобновили 3 детских сада

3 детских сада возобновили работу после карантина в Киеве, в котором с понедельника ввели "оранжевую зону карантина" - полный список ограничений можно прочитать вот здесь.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

По его словам, на данный момент в Киеве работает 561 детсад из 568.

4 группы детсадов закрыты, а 3 детсада возобновили работу.

Заполненность - 51%.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе в Киеве был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки.

Ранее в столице 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку".

Тем временем, в КГГА объяснили, как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне".

Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

А Киев может попасть в "красную зону" карантина.

Тем временем, у коммунальщиков нет распоряжения КГГА о перевозке пассажиров только на половине мест для сидения, поэтому оно не выполняется.

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