Как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне": объяснение КГГА

Школы Киева будут работать в формате стационарного обучения и в смешанном режиме в условиях "оранжевой зоны" эпидемической опасности распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В условиях оранжевого уровня эпидемиологической опасности, который действует в Киеве с 14 сентября, столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах... На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыты всего две из 428 школ. В то же время мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения. 14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка", - сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что в столице уже имеется эффективный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны достойно пройти этот путь.

"Столичная власть сделала все для обеспечения учебных заведений всем необходимым для дезинфекции и безопасности детей и учителей. Дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры. Я также обращаюсь к родителям: будьте ответственными, даже при малейших симптомах респираторного заболевания у ребенка не отправляйте его в школу и обратитесь к врачу", - сказал Мондриевский.

Департамент образования и науки ежедневно мониторит ситуацию в столичных учебных заведениях.

По состоянию на прошлую неделю из 350 тыс. работников образования и школьников коронавирусом заболели 276 человек.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть.

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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