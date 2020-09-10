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10 сентября 2020, четверг, 19:16 628
Общество 2020-09-10T19:16:45+03:00
Українські Новини
В Киеве 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку"

В Киеве 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку"

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Детские сады, Карантин в школах Киева, карантин в Украине
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

В то время, как в Киеве почти 300 новых случаев коронавируса за сутки, 2 школы и 2 детских сада закрыты на карантин из-за заболеваний коронавирусом, 126 классов переведены на дистанционное обучение в Киеве по состоянию на четверг, 10 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 10 сентября 2 школы закрыты на карантин и 126 классов переведены на дистанционное обучение.

По сравнению с данными на 9 сентября количество переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 21, количество закрытых школ не изменилось.

Кроме того, по состоянию на 9 сентября 3 заведения дошкольного образования были закрыты на карантин, 10 сентября их количество уменьшилось до 2.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 9 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 298 человек до 16 119, умерших - на 4 до 254.

Также 9 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 582 до 145 612, количество умерших от заболевания увеличилось на 44 человека до 3 023 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,2%, новых летальных случаев снизилось на 2,2%.

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