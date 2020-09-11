В Киевской области запретили работу ночных клубов

В Киевской области запретила проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за новых правил карантина. Об этом сообщает Киевская ОГА в пятницу, 11 сентября.

"Согласно постановлению Кабмина от 22 июля 2020 г. № 641, на территории Киевской области на период карантина запрещено проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры в помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", - сказано в сообщении.

Также комиссия запретила работу развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.). Тем не менее указанные учреждения могут продолжать работать, но при условии соблюдения карантинных мер.

Запрет установлен на время действия карантина.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку".

Также несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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