В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 10 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 404 человека до 16 523, умерших - на 7 до 261.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Город попал в "оранжевую зону" эпидопасности. За минувшие сутки вирус обнаружили у 404 человек. 7 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина. На сегодня в столице уже 16 523 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил он.

Заболели 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, 14 девочек от 4 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Среди заболевших также 13 медиков.

За прошедшие сутки в больницы столицы поступили 58 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек.

Всего коронавирус преодолели 5 170 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64 и Днепровском районе - 53 случая.

В киевских больницах находятся 968 больных коронавирусом (в том числе 23 ребенка), 176 - в тяжелом состоянии, 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

418 больных госпитализированы с воспалением легких.

Как сообщали Українськi Новини, количество тестов на коронавирус за сутки начало падать.

Также украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине обновят зоны карантина.

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