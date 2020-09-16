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16 вересня 2020, середа, 14:17 6
Суспільство 2020-09-16T15:00:09+03:00
Українські Новини
3 дитячі садки в Києві відновили роботу після карантину

3 дитячі садки в Києві відновили роботу після карантину

Ольга Фандорина
Карантин, Віталій Кличко, Київ, Дитячі садки

3 дитячі садки відновили роботу після карантину в Києві, в якому з понеділка ввели "помаранчеву зону карантину" — повний список обмежень.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

З його слів, наразі в Києві працює 561 дитсадок з 568.

4 групи дитсадків закриті, а 3 дитсадки відновили роботу.

Заповненість становить 51%.

Як повідомляли Українські Новини, на минулому тижні  в Києві було встановлено новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 404 випадки за добу.

Раніше в столиці 4 школи і дитсадка  закриті на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку".

Тим часом, в КМДА пояснили,  як будуть працювати школи Києва в "помаранчевій зоні".

Також в Київській області  заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину. 

 

 

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