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14 сентября 2020, понедельник, 09:29 1007 Список
Общество 2020-09-14T10:16:00+03:00
Українські Новини
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограничений

Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограничений

Надежда Комендантова
Карантин, ограничения, карантин в Киеве, усиление карантина, Оранжевая зона
Карантин. Фото: Вечерний Киев
Карантин. Фото: Вечерний Киев

С понедельника, 14  сентября, в Украине начало дейстововать новое карантинное зонирование. В Киеве будут усилены ограничения, так как столицу отнесли к "оранжевой зоне" эпидемической опасности. 

Сегодня в Киеве начинают действовать следующие ограничения:

  • проводить массовые (культурные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия разрешено с участием не более 220 человек: один человек на 10 кв. метров площади здания;
  • запрещается деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
  • посещать групповые занятия в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
  • запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м помещения;
  • запрещается прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха в столице и пригороде;
  • перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе в Киеве был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки.

Ранее в столице 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку".

Тем временем, в КГГА объяснили, как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне".

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