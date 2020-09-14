Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограничений

С понедельника, 14 сентября, в Украине начало дейстововать новое карантинное зонирование. В Киеве будут усилены ограничения, так как столицу отнесли к "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

Сегодня в Киеве начинают действовать следующие ограничения:

проводить массовые (культурные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия разрешено с участием не более 220 человек: один человек на 10 кв. метров площади здания;

запрещается деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

посещать групповые занятия в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м помещения;

запрещается прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха в столице и пригороде;

перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе в Киеве был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки.

Ранее в столице 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку".

Тем временем, в КГГА объяснили, как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне".

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