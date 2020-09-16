Список "Голоса" на выборах в Киевсовет возглавил Максим Нефедов

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого в августе уволили, возглавил избирательный список партии "Голос" на выборах в Киевский городской совет. Об этом Нефедов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Пора выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голос", - написал он. Нефедов отметил, что хоть и вернулся в бизнес, но считает необходимым посвящать часть своей жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше. Также экс-чиновник подчеркнул, что среди всех команд "Голос" наиболее близок его взглядам - как экономическим, так и этическим. Как сообщали Українськi Новини, Павловский был назначен замглавы Государственной таможенной службы 3 июня 2020 года. Перед этим Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, а также главу Налоговой Верланова. Также после того, как таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Ранее Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова о восстановлении его в должности.