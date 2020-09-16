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16 сентября 2020, среда, 12:17 219
Выборы 2020-09-16T12:17:41+03:00
Українські Новини
Список "Голоса" на выборах в Киевсовет возглавил Максим Нефедов

Список "Голоса" на выборах в Киевсовет возглавил Максим Нефедов

Ольга Фандорина
Максим Нефедов, партия
Максим Нефедов
Максим Нефедов

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого в августе уволили, возглавил избирательный список партии "Голос" на выборах в Киевский городской совет.

Об этом Нефедов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Пора выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голос", - написал он.

Нефедов отметил, что хоть и вернулся в бизнес, но считает необходимым посвящать часть своей жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше.

Также экс-чиновник подчеркнул, что среди всех команд "Голос" наиболее близок его взглядам - как экономическим, так и этическим.

Как сообщали Українськi Новини, Павловский был назначен замглавы Государственной таможенной службы 3 июня 2020 года. Перед этим Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, а также главу Налоговой Верланова.

Также после того, как таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Ранее Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова о восстановлении его в должности.

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