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  • Плохо работали: половину руководителей украинской таможенной службы уволили
15 мая 2020, пятница, 23:51 12
Политика 2020-05-15T23:51:44+03:00
Українські Новини
Плохо работали: половину руководителей украинской таможенной службы уволили

Плохо работали: половину руководителей украинской таможенной службы уволили

Надежда Комендантова
Таможня, Увольнение, Сергей Марченко, Таможенная служба
Марченко (второй слева) объявил об увольнении глав девяти региональных таможен Фото: mof.gov.uа
Марченко (второй слева) объявил об увольнении глав девяти региональных таможен Фото: mof.gov.uа

После того, как таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен", - сказано в нем.

Также руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни.

Он отметил, что комплексный аудит Таможенной службы продолжается, однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения.

Как отметил министр, это не последние кадровые ротации в таможнях.

Он подчеркнул, что кадровые изменения в Таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добропорядочными работниками.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин утвердил план мероприятий по повышению эффективности работы Таможенной службы.

24 апреля Кабинет Министров уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы.

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

Ранее Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на крупные недоборы таможни.

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