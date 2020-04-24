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24 апреля 2020, пятница, 19:51 441
Кабмин 2020-04-24T20:41:33+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат

Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат

Ярина Вацяк
Кабмин, Таможня, Кадровые изменения, Алексей Гончаренко, Максим Нефедов
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Кабинет Министров уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы, об отставке которого ранее писали СМИ.

Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") написал в Telegram, передают Українськi Новини.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы Таможни", - написал он.

Также он сообщил об увольнении заместителей Нефедова Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.

Нефедов был назначен на должность 5 июля 2019 года.

Скриншот сообщения ГончаренкоСкриншот сообщения Гончаренко

Как сообщали Українські Новини, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

Ранее Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни. Сам глава таможенной службы, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы". Разрешение начислять себе такие надбавки с 1 января 2020 года дало "задним числом" Министерство финансов Украины в ответ на обращение самого же Нефедова.

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