Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат

Кабинет Министров уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы, об отставке которого ранее писали СМИ.

Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") написал в Telegram, передают Українськi Новини.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы Таможни", - написал он.

Также он сообщил об увольнении заместителей Нефедова Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова.

Нефедов был назначен на должность 5 июля 2019 года.

Скриншот сообщения Гончаренко

Как сообщали Українські Новини, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

Ранее Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни. Сам глава таможенной службы, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы". Разрешение начислять себе такие надбавки с 1 января 2020 года дало "задним числом" Министерство финансов Украины в ответ на обращение самого же Нефедова.