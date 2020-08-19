Кабинет Министров уволил председателя Государственной Таможенной службы Игоря Муратова. Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Муратова Игоря Михайловича от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины", - сообщил Мокан. Также по его словам, Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы на Андрея Павловского, который занимал должность заместителя председателя Гостаможслужбы. Как сообщали Українськi Новини, Павловский был назначен замглавы Государственной таможенной службы 3 июня 2020 года. Перед этим Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, а также главу Налоговой Верланова. Также после того, как таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.