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19 августа 2020, среда, 15:57 95
Кабмин 2020-08-19T15:57:07+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил главу Таможенной службы

Кабмин уволил главу Таможенной службы

Надежда Комендантова
Таможня, Андрей Павловский, Таможенная служба, Игорь Муратов
Таможня. Фото: Буквы
Таможня. Фото: Буквы

Кабинет Министров уволил председателя Государственной Таможенной службы Игоря Муратова.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Муратова Игоря Михайловича от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины", - сообщил Мокан.

Также по его словам, Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы на Андрея Павловского, который занимал должность заместителя председателя Гостаможслужбы.  

Как сообщали Українськi Новини, Павловский был назначен замглавы Государственной таможенной службы 3 июня 2020 года. Перед этим Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, а также главу Налоговой Верланова.

Также после того, как таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

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