Таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко констатирует, что Таможенная служба не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"За апрель план (Таможенной службой) не выполнен", - сказал министр.

При этом он не уточнил более детальной информации по поступлениям в госбюджет по линии таможни.

При этом Марченко отметил, что работа по отбору руководителя таможни продолжается, также планируется добрать заместителей председателя службы.

Как сообщали Українські Новини, Государственная Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара.