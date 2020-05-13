Таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко констатирует, что Таможенная служба не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини. "За апрель план (Таможенной службой) не выполнен", - сказал министр. При этом он не уточнил более детальной информации по поступлениям в госбюджет по линии таможни. При этом Марченко отметил, что работа по отбору руководителя таможни продолжается, также планируется добрать заместителей председателя службы. Как сообщали Українські Новини, Государственная Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара. 24 апреля Кабинет Министров уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы. Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада. Ранее Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на крупные недоборы таможни.