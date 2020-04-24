Кабмин уволил главу Налоговой Верланова, - Гончаренко

Кабинет Министров уволил Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы, а также Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы.

Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") написал в Telegram, передают Українськi Новини.

"Уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы", - написал он.

Также Кабмин уволил его заместителя Дмитрия Венциковского.

Верланов занимал должность с 8 мая 2019 года.

В ноябре 2008 года начал работать на должности юриста в одной из компаний "Большой четверки" - PwC, где проработал до июня 2015 года.

С июля 2015 года до июля 2018 года занимал должность партнера в ведущей юридической фирме Sayenko Kharenko.

В 2015-2017 годах был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине.

С 2016 года является членом Общественного совета добропорядочности, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В министерство он был назначен в июле 2018 года. На должности заместителя министра финансов Верланов занимался налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2019 года Верланов выиграл конкурс на главу Налоговой службы.