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20 мая 2020, среда, 15:31 56
Судебная власть 2020-05-20T16:45:03+03:00
Українські Новини
Нефедов просит суд вернуть ему кресло и зарплату главы Таможни

Нефедов просит суд вернуть ему кресло и зарплату главы Таможни

Елена Новикова
Гостаможня, Окружной административный суд Киева, Максим Нефедов, Увольнение с должности
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого уволили 24 апреля, просит Окружной административный суд Киева восстановить его в должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в нем.

Истец, в частности просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров, датированное 24 апреля, "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.

В то же время Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщали Українськi Новини, бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

Ранее Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни.

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