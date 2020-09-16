Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов, якого в серпні звільнили , очолив виборчий список партії "Голос" на виборах до Київської міської ради.

Про це Нефьодов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пора вийти за межі зони комфорту - я йду під №1 на вибори до Київради з командою "Голос", - написав він.

Нефьодов зазначив, що хоч і повернувся в бізнес, але вважає за необхідне присвячувати частину свого життя громадської діяльності, щоб робити Україну кращою.

Також ексчиновник підкреслив, що серед всіх команд "Голос" найбільш близький його поглядам - ​​як економічним, так і етичним.

Як повідомляли Українськi Новини, Павловський був призначений заступником голови Державної митної служби 3 червня 2020 року. Перед цим Кабмін звільнив главу Митної служби Нефьодова, а також главу Податкової Верланова.

Також після того, як митниця не виконала план з зборів до держбюджету в квітні, були звільнені керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.

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