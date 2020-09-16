підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 12:17 5
Вибори 2020-09-16T13:01:20+03:00
Українські Новини
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов

Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов

Ольга Фандорина
Голос, Київ, Київрада, Місцеві вибори, Максим Нефьодов, Місцеві вибори-2020
Максим Нефьодов
Максим Нефьодов

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов, якого в серпні звільнили, очолив виборчий список партії "Голос" на виборах до Київської міської ради.

Про це Нефьодов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пора вийти за межі зони комфорту - я йду під №1 на вибори до Київради з командою "Голос", - написав він.

Нефьодов зазначив, що хоч і повернувся в бізнес, але вважає за необхідне присвячувати частину свого життя громадської діяльності, щоб робити Україну кращою.

Також ексчиновник підкреслив, що серед всіх команд "Голос" найбільш близький його поглядам - ​​як економічним, так і етичним.

Як повідомляли Українськi Новини, Павловський був призначений заступником голови Державної митної служби 3 червня 2020 року. Перед цим  Кабмін звільнив главу Митної служби Нефьодова, а також  главу Податкової Верланова.

Також після того, як  митниця не виконала план з зборів до держбюджету в квітні, були звільнені  керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за  позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.

Більше новин про: Голос Київ Київрада Місцеві вибори Максим Нефьодов Місцеві вибори-2020

Рейтинг УДАРу і "Євросолідарності" в Києві впав, а...
Рада вирішила, що кандидатам на місцевих виборах н...
Поліція щодня проводить рейди для пошуку порушникі...
"УДАР" готовий до будь-якого сценарію: Палатний ви...
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні
Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі
Новини
Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського 12:43
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356 12:35 Інфографіка
Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу 12:32
Агрострахування - один з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу, - Лапа 12:19
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
більше новин
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok