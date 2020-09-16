Украина получит от "Газпрома" $2 млрд по транзитному контракту в 2020, - Коболев

После того, как в июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток",

Об этом он заявил в ходе интервью журналистке Янине Соколовой, передают Українські Новини.

"Я думаю, что в этом году цифра будет близка к 2 млрд долларов", - сказал Коболев.

Он отметил, что контракт на транзит газа по принципу "качай или плати" является особенно важным в период кризиса, потому что для Украины, как для владельца украинской ГТС, важно получение гарантированного дохода за предоставление услуг по транзиту газа.

Как сообщали Українські Новини, Коболев считает блефом информацию о демонтировании "Газпромом" труб в направлении Украины.

Также "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года.

Тем временем Национальный банк рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

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